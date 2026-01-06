お笑いコンビ「紅しょうが」の熊元プロレス（35）が7日に放送されたフジテレビ系「ホンマでっか!?TV」（水曜後9・00）に出演。正月にお餅を食べない理由を明かした。今回は「正月太りラクに解消2時間SP」と題して放送された。熊元は「太ってるの正月だけじゃないので。正月太りって言葉はないんですけど」と前置きした。正月の定番料理でもある「おせち」について「ヘルシーやから痩せてまう」と明かすと、出演者たちが一斉