俳優・清水尚弥（３０）が結婚したことを７日、ＳＮＳで発表した。「この度かねてよりお付き合いさせて頂いていた女性と入籍いたしました」と報告した。弟の俳優・清水尋也（２６）は昨年９月に大麻を所持したとして、麻薬取締法違反の罪に問われ、同１２月に拘禁刑１年、執行猶予３年の有罪判決が言い渡された。尚弥は裁判に証人として出廷。「（保釈後は）同居をして僕が監督をしている」などと説明した。