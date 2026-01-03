今回で５２回目となる「東京スポーツ新聞社制定２０２５年度プロレス大賞ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙにしたんクリニック」の授賞式が７日に都内で行われ、敢闘賞を受賞した?太陽神?Ｓａｒｅｅｅ（２９）が?因縁の相手?との一騎打ちを熱望した。昨年度女子プロレス大賞のＳａｒｅｅｅは今回、女子選手として初めて三賞を獲得。授賞式後、取材に応じ「私にとって夢の舞台だなと改めて思った。敢闘賞をいただいたことを聞いた時は、