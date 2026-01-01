¡ÖÅìµþ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿·Ê¹¼ÒÀ©Äê£²£°£²£µÇ¯ÅÙ¥×¥í¥ì¥¹Âç¾Þ£ó£õ£ð£ð£ï£ò£ô£å£ä£â£ù¤Ë¤·¤¿¤ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×¤Î¼ø¾Þ¼°¤¬£·Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¼ì·®¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿£Ë£Ï£Î£Ï£Ó£Õ£Ë£Å£Ô£Á£Ë£Å£Ó£È£É£Ô£Á¡ÊÃÝ²¼¹¬Ç·²ð¡á£³£°¡Ë¤Ïº£Ç¯¥·¥ó¥°¥ë·ãÆÍ¤òÁÀ¤¦?£³¿Í¤ÎÊÉ?¤ÎÂ¸ºß¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£ÃÝ²¼¤ÏÊÆ¹ñ¡¦£Á£Å£×¤ò¼çÀï¾ì¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢£³ÃÄÂÎ½êÂ°¤È¤·¤Æ¹ñÆâ¤Ç¤â¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¡¢£Ä£Ä£Ô¤Î¥ê¥ó¥°¤Ç³èÌö¡£¼«¤é¤ò?¥×¥í¥ì¥¹³¦¤ÎÊÑ³×¼Ô?¤À¤ÈµÁÌ³ÉÕ¤±¤ëÃÝ²¼¤Ï¡¢