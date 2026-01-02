巨人の新人１１選手が７日、川崎市内のジャイアンツ寮に入寮した。ドラフト１位・竹丸和幸投手（２３）＝鷺宮製作所＝は、オーダーメイドの枕とマットレスを持参。睡眠環境を整え、快投につなげる決意を示した。同２位の田和廉投手（２２）＝早大＝は人気コミック「ＯＮＥＰＩＥＣＥ」の名言を刻んだ特注グラブとともに入寮。ルーキーイヤーでのタイトル奪取に意欲を見せた。まばゆいフラッシュを浴びながら、精悍（せいかん