オリックスのドラフト１位・藤川敦也投手（１８）＝延岡学園＝が７日、「１軍部屋」への“引っ越し”に意欲を見せた。九州ＮＯ１の１５３キロ右腕は、他の新人９選手と大阪・舞洲に入寮。球団ＯＢの山本（ドジャース）が使用した４１６号室の隣部屋に入り「山本由伸投手を超えないといけない」と高いノルマを設定した。１７年春から運用が始まった同寮は４２部屋で大半が約１１畳だが、由伸が住んだ４１６号室を含めた５部屋の