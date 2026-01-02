阪神ドラフト２位・谷端将伍内野手（２１）＝日大＝が７日、早速“プロの洗礼”を浴びたことを明かした。この日、新人７選手が兵庫・尼崎市のＳＧＬで新人合同自主トレを開始。「１００％でできているので万全」と充実の初日を振り返っていた裏で、室内練習場直結で選手全員のロッカールームも完備の最新鋭の選手寮「虎風荘」で迷子になっていた。東都リーグで２度の首位打者に選ばれたスラッガーは、５日に入寮したばかり。ト