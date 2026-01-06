オリックスの育成４位・渡辺一生投手（２２）が７日、「一本歯げた」を持参し、プロ生活をスタートさせた。他の新人９選手と大阪・舞洲の合宿所「青濤館」に入寮。秘密兵器を携え「宇田川さんに負けないよう、日本を代表する投手に」と、同じ育成出身で仙台大の５学年先輩のような“出世ロード”を歩む。「足で地面全体を支える能力、バランス能力が鍛えられる」と、入室してすぐに歯が一本しかないげたを紹介。球団ＯＢの吉田