阪神・藤川球児監督（４５）が７日、新人７選手にプロとしての心構えを説いた。兵庫・尼崎市の２軍施設「ＳＧＬ」で始まった新人合同自主トレ。平日にもかかわらず約８００人のファンが詰め掛けるなか、整列した金の卵たちを前に「まずは素直にやること。愚痴とか、そういうのは一切聞かない。必ず見ているので大丈夫」と熱く訴えかけた。日米通算２４５セーブ。下積み生活を経て超一流になった自身の現役時代を思い返し、素直