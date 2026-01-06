北海道・函館中央警察署は2026年1月7日、函館市元村町でのり面の工事中に男性作業員が転落し、負傷する事故が発生したと発表しました。7日午後5時ごろ、のり面を工事していた作業員から「男性が滑落した」と消防に通報がありました。警察によりますと、40代くらいの男性作業員が高さ10数メートルの場所から転落し、意識不明の状態で病院に搬送されました。当時現場では、がけ崩れや崩落防止のための治山工事が10人以上で行わ