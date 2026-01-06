北海道・美幌警察署は2026年1月7日、暴力行為等処罰法違反の疑いで、津別町に住む無職の男（45）を現行犯逮捕したと発表しました。男は1月7日午後1時前、津別町の自宅で同居する77歳の父親に対し「ぶっ殺すぞ」と言い、包丁を向けて脅迫した疑いが持たれています。午後1時すぎ、父親から「息子が包丁を持っている」と警察に通報があり事件が発覚。調べに対し男は「包丁は向けていない」と容疑を否認しています。警察が当時の詳しい