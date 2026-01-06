札幌・北警察署は2026年1月7日、札幌市北区に住む80代の女性がキャッシュカードをだまし取られ、140万円を引き出される詐欺事件が発生したと発表しました。警察によりますと、2026年1月6日、女性の自宅に北区役所職員のサワダを名乗る男から「医療費の払い戻しがある。銀行のキャッシュカードはありますか。後で郵便局から電話がある」などと電話があり、女性は男にキャッシュカードの暗証番号を伝えてしまいま