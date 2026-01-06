北海道・旭川東警察署は2026年1月7日、窃盗の疑いで旭川市に住む自称・会社員の女（26）を逮捕したと発表しました。女は2025年11月2日午後8時半すぎ、ドラッグストアで化粧品など16点（販売価格合計3万4348円）を盗んだ疑いが持たれています。従業員からの通報で事件が発覚し、防犯カメラなどの捜査から逮捕に至りました。警察によりますと、女は美容液やファンデーション、アイライナーなどを盗んでいて、「化粧品と