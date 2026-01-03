女優の大竹しのぶ（68）が7日放送のNHKラジオ第1「大竹しのぶの“スピーカーズコーナー”」（水曜後9・05）に出演し、長男の二千翔さんが結婚して初めて迎えた正月について語った。二千翔さんは今年の5月に結婚。大竹は「何と、うちにも嫁が来ました。でもなんかうれしいものです」と報告。「私は姑の立場として、お正月に家族が集まって、そこに今までいなかったお嫁さんという立場の人がうちに来てくれて、本当に大歓迎っ