大岩剛監督が率いるU-23日本代表は現地１月７日、サウジアラビアで開催されているU-23アジアカップのグループステージ初戦でシリアと対戦。５−０で大勝を飾った。10分にMF大関友翔のゴールで先制した日本は、１−０で迎えた後半に怒涛のゴールラッシュを披露。66分と75分に10番のMF佐藤龍之介、87分にFW石橋瀬凪のゴールで加点すると、後半アディショナルタイムにもFW道脇豊のPKでダメを押し、シリアを圧倒した。この大勝発