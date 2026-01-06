北海道・苫小牧警察署は2026年1月7日、殺人未遂の疑いで苫小牧市に住む無職の女（21）を現行犯逮捕しました。女は1月7日午前7時すぎ、自宅で同居している20代の夫の頭部をハンマーで殴打し殺害しようとした疑いが持たれています。夫は後頭部にけがをしましたが命に別条はありません。午前7時半前に、被害にあった夫から「嫁に金づちで殴られた」と警察に通報があり事件が発覚。調べに対し女は「頭をハンマーでたたいて