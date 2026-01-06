女優の大竹しのぶ（68）が7日放送のNHKラジオ第1「大竹しのぶの“スピーカーズコーナー”」（水曜後9・05）に出演し、「本当に泣きたくなるくらい幸せな大みそか」を過ごしたと明かした。これまでは、大みそかと言えば女性陣が料理を作ったり片付けをしたりと忙しく過ごしていたため、「何年か前にお正月の集まりが会った時に、娘が“男ども動け！って怒った事があった”んですけど」と、長女のタレントIMALUが怒ったエピソー