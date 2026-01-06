A級準決5Rは鶴の突っ張り先行に乗った小川賢が悠々と差し切って地元ワンツー。「鶴君が強かった。ペースも落ち着くことがなく、相手は仕掛けづらかったと思う」と小川賢。決勝11Rは3番手に鈴木良が付けることに。鶴が仕掛けやすくなって、小川賢がチャレンジ時代の13年10月以来、12年3カ月ぶりとなるホームバンクでVが見えてきた。【8R】惜しくも決勝進出ならずの瓜生だが「だいぶ良くなっている」と手応え。2日目1着の鈴木と