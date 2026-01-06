全国高校サッカー選手権で2大会連続4強入りの流通経大柏（千葉）が7日、準決勝の鹿島学園（茨城）戦（10日、MUFG国立）に向けて柏市内で練習を公開した。U―17日本代表のDFメンディー・サイモン友（2年）は15得点中7得点を占める相手のセットプレー対策に自信。セネガル出身の父を持つ1メートル87の大器は「自分たちの守備はゾーンなので一人一人がしっかりボールに行けばはじける。自分はフィジカルの強いFWは苦手ではない。