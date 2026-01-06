父はSG2冠の寺田祥、妹が1月からA2級レーサーとなった空詩（129期）。寺田家3人目のレーサーとして昨年5月にプロデビューしたのが夢生（24＝山口）だ。「父のレースは見たことがなかったんです。興味がなくて。でも、妹がデビューして見るようになって、ちょうど就職活動の時期と重なっていて、“自分もやってみようかな”って」レーサーを志したきっかけは父ではなく、妹の影響だった。無事にデビューし、ここまで13節を走