【ワシントン共同】トランプ米大統領は7日、大口投資家による「一戸建て住宅購入を禁止する措置をただちに取る」と交流サイト（SNS）で表明した。住宅価格の高騰抑制を目指しているとみられ、議会に法制化を求めると説明した。