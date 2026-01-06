女優の大竹しのぶ（68）が7日放送のNHKラジオ第1「大竹しのぶの“スピーカーズコーナー”」（水曜後9・05）に出演。体型を女性に戻すためにダイエットしたと明かした。リスナーからのダイエットの難しさについてのメールを読んだ大竹は「もうね、私もグッズは色々買いましたよ。脂肪燃焼クリームとか、ピアフというお芝居で下着姿にならないといけないので、腕が私太いし…」と語り「言い訳のように言いますけど、リア王で男性