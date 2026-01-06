昨夜、神戸市中央区の国道で空港リムジンバスが走行中にビルにぶつかる事故があり、乗客ら9人がけがをしました。きのう午後8時半すぎ、神戸市中央区の国道でバスの乗客から「高速バスが建物に接触し、運転手が動けない状態」などと消防に通報がありました。警察などによりますと、関西空港から神戸三宮駅に向かっていた阪神バスが運行するリムジンバスが、走行中に歩道に乗り上げてビルにぶつかったということです。車内には乗客ら