鳥取県と島根県で最大震度5強の揺れを観測した地震の影響で、断水が続く鳥取県南部町の中学校では、きのうの始業式が遅れ、きょう3学期が始まることになりました。南部中学校影本純 校長「見てわかるのはこの柱なんですけど、ひび割れがはっきりと中まで見えます」おととい、鳥取県で発生した最大震度5強の地震の影響で、鳥取県南部町の南部中学校では、きのう3学期の始業式を行う予定でしたが、断水の影響で休校となりまし