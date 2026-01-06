北海道江別市で2026年1月7日深夜、バイク販売店が燃える火事がありました。付近には商店街があり、現在も消火活動が続いています。火事があったのは江別市大麻東町の大麻銀座商店街付近にあるバイク販売店です。7日午後11時半ごろ、目撃者から「バイクの工場から出火」と消防に通報がありました。消防車など11台が出動し、現在も消火活動が続いています。警察によりますと、1月8日午前3時半現在、現場は住宅が密集していて、徐々に