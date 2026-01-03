櫻坂４６が、３月２８日、２９日に東京ビッグサイトで開催される世界最大級のアニメイベント「ＡｎｉｍｅＪａｐａｎ２０２６」のアンバサダーに就任すると８日、発表された。２０１４年の初開催から１３回目を迎える同イベントは、前回１５万人を超える来場者を動員。今回は東展示棟に加え、南展示棟と屋上展示場を舞台に、過去最大級の開催面積で開催され、出展社は大手アニメ関連企業をはじめ過去最多となる１２０社以上の