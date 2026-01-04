【モデルプレス＝2026/01/08】俳優の眞栄田郷敦が出演するマクドナルドの新TVCM「スパイシーチキンマックナゲット 黒胡椒ガーリック『今しかできねーこと』篇」（15秒）が、1月13日より全国放送（※一部地域を除く）される。【写真】人気俳優、青春漫画キャラ姿でマクドナルドCM初出演◆マクドナルド“スパイシーチキンマックナゲット 黒胡椒ガーリック”再登場「スパイシーチキンマックナゲット 黒胡椒ガーリック」は、2022年に初