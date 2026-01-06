きょうのポンドドルは緩やかな売りに押されており、１．３４７０ドル付近に値を落としている。一方、ポンド円も一時２１０円台に下落するなど軟調な展開。上値は重くなってきているものの、２１日線の上での値動きは維持しており、上昇トレンドは堅持している。 市場では今後、英国とＥＵの関係がより緊密化する可能性が意識され始めており、これはポンド高要因になり得るとの見方が出ている。スターマー英首相