（NY時間13:47）（日本時間03:47） ボーイング＜BA＞231.25（+1.41+0.61%） アラスカ航空＜ALK＞50.55（-0.18-0.35%） アラスカ航空＜ALK＞はボーイング＜BA＞に航空機を発注した。内訳はナローボディ機の７３７ＭＡＸ１０が１０５機、７８７－１０ワイドボディ機が５機となる。 今回の発注はアラスカ航空としては史上最大規模の新造機への投資で、ハワイアン航空買収によってアジア