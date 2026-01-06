ロシアの運輸当局は7日声明を発表し、拿捕された船舶について公海上でアメリカ海軍が乗り込んだあと、船との通信が途絶えたとしています。その上で、「公海では航行自由の原則が適用され、他国の管轄下で正当に登録された船舶に対して、いかなる国も武力行使する権利はない」としています。また、ロシア外務省は乗船しているロシア人の権利と利益を尊重するよう求め、「ロシア人の速やかな帰国を妨げてはならない」と訴えました。