ユーロドルは緩やかな戻り売りが続いており、１．１６ドル台後半で推移している。１００日線が１．１６６５ドル付近に来ているが、その水準をうかがう展開が見られている。一方、ユーロ円は一時１８２円台に下落する場面が見られたものの、ＮＹ時間に入って１８３円台に下げ渋る展開。こちらは２１日線付近での推移となっている。 ＥＣＢの利上げについて、２０２７年３月に実施される可能性が示唆されており、