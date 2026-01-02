[1.7 プレミアリーグ第21節](シェルハースト パーク)※28:30開始<出場メンバー>[クリスタル・パレス]先発GK 1 ディーン・ヘンダーソンDF 5 マクサンス・ラクロワDF 6 マーク・グエヒDF 23 ジェイディー・カンボMF 3 タイリック・ミッチェルMF 10 ジェレミ・ピノMF 11 ブレナン・ジョンソンMF 19 ウィル・ヒューズMF 20 アダム・ウォートンMF 55 ジャスティン・デベニーFW 14 ジャン・フィリップ・マテタ控えGK 44 ワルテル・