アメリカのライト・エネルギー庁長官は、トランプ政権の管理の下でベネズエラの石油輸出を再開する意向を示しました。エネルギー庁 ライト長官「ベネズエラに必要な変化を起こすため、我々が石油販売を管理する力を持つ必要がある」エネルギー庁のライト長官は7日、ベネズエラの石油の生産や販売をトランプ政権が管理し、アメリカを含む世界各国への輸出を再開する意向を示しました。ライト長官は、「アメリカが石油販売とそ