アジア最大級の国際犯罪組織との疑いがもたれている、カンボジアの中国系企業のトップが現地当局に拘束されました。カンボジア政府は7日、首都プノンペンに本社をおく中国系企業「プリンス・ホールディング・グループ」の創設者で、カンボジア国籍を持つチェン・ジー会長の身柄を6日に拘束したと発表しました。拘束は中国当局からの要請に基づくもので、現地メディアによりますと身柄はすでに航空機で中国に移送されたということで