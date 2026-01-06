1月8日（木）深夜 1:35〜2:05 放送石垣島をゆったり満喫の旅▼沖縄食材を使ったちょっと贅沢な朝食▼一番人気のふわっとろだし巻き卵に感動▼東野がボイトレ通い、持田と「ボイトレあるある」で意気投合▼石垣やいま村でリスザルと触れ合い体験▼エサやりで大量のリスザルが持田に集中▼旅猿キャップが完成