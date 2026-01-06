8日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比110円高の5万2120円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値5万1961.98円に対しては158.02円高。出来高は3646枚となっている。 TOPIX先物期近は3515.5ポイントと前日比2ポイント高、TOPIXの現物終値比は4.16ポイント高で推移。 ○主要先物価格・2時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 5