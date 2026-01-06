ベネズエラ産の石油取引に関連して、アメリカの当局は制裁対象として追跡していたロシア船籍のタンカーを拿捕したと発表しました。アメリカ欧州軍は7日、「X」への投稿で「司法省と国土安全保障省は国防総省と連携し、アメリカの制裁に違反したタンカー『ベラ1号』を拿捕した。タンカーは北大西洋上で拿捕された」と発表しました。このタンカーはアメリカの制裁対象となっていて、先月、石油を積み込むためにベネズエラに向かって