巨人からポスティングシステムでブルージェイズ移籍が決まった岡本和真内野手（29）は侍ジャパン入りしての3月のWBC出場へ「そのユニホームを着て戦いたい気持ちは凄くありますし、凄く光栄なことなので、準備はしています」と明言した。メジャー移籍1年目のWBC出場は調整への負担も大きいが、ホワイトソックス入りした村上に続く“出場表明”。ロス・アトキンスGMも「組織としてWBCを非常に重視し、強く支持しているという