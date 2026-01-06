大リーグ専門局「MLBネットワーク」が7日（日本時間8日）、ドジャース・大谷を称える終日特別編成「ShoheiDay（翔平デー）」を実施する。背番号「17」にちなんだ「1月7日」の放送は、現地午前9時から深夜までの予定。24年史上初の「50―50（50本塁打＆50盗塁）」を達成したマーリンズ戦や、昨季、10奪三振＆3本塁打を記録したブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第4戦の再放送などが行われる。