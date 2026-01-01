ブルージェイズへの日本選手の入団は、24年の菊池雄星（現エンゼルス）以来。32年ぶりにア・リーグを制した昨季から管理栄養士を務める讃井（さぬい）友香さんが、チーム事情と岡本のサポートへの思いなどを明かした。（取材・杉浦大介通信員）岡本さん、ブルージェイズ入団おめでとうございます。私が昨季から管理栄養士を務めるブルージェイズはとても雰囲気が良く、さまざまな面でサポート体制を強化していて、ベストなパ