アスレチックスは28年からネバダ州ラスベガスの新球場に移転するが、申請した商標登録「ラスベガス・アスレチックス」と「ベガス・アスレチックス」が、米特許商標庁に却下されたと米メディアが伝えた。名称が一般的で他と混同しやすいとの理由で、再申請は可能。昨季からカリフォルニア州オークランドを離れ、3年間暫定の本拠として同州サクラメントへ移転し、「オークランド・アスレチックス」から「アスレチックス」とな