巨人からポスティングシステムを利用し、ブルージェイズと４年総額６０００万ドル（約９４億円）で合意した岡本和真内野手（２９）が６日（日本時間７日）、カナダ・トロントにある本拠地ロジャーズセンターで入団会見を行い、“岡本節”で強烈な印象を残した。岡本の加入がブルージェイズにさらなる柔軟性をもたらした。主砲ゲレロが一塁、３６歳ベテランのスプリンガーが主にＤＨと右翼を本職としており、岡本は三塁に軸足を