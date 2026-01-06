ボートレース大村の「ミッドナイトボートレースｉｎ大村１０新春感謝競走」は７日、準優勝戦が行われた。下條雄太郎（３９＝長崎）は準優１１Ｒ、インからコンマ０７の好スタートから先マイ。直線を向いてから一気に突き放して完全に独り旅となり、悠々と１着ゴールを駆け抜けた。ピット内でも「下條は別格」という声が続出するほどのパンチ力。下條自身も「手前からのつながりが良くてスロー向きの足。エンジンは申し分な