ボートレース大村の「ミッドナイトボートレースｉｎ大村１０新春感謝競走」は７日、準優勝戦が行われた。樋口亮（５０＝長崎）は準優９Ｒ、３号艇・榎幸司の攻めをしっかり受け止めて先マイ。そのまま逃げ切って優出一番乗りを決めた。開口一番「逃げれて良かった」と安堵の表情だ。６３号機は２連率２４％も「現状の足は６対４、７対３の割合で伸び型ですね。なんもしていなくて取り付けの調整くらい。どうしてここまで動