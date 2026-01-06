ボートレース蒲郡の「スポーツ報知杯争奪第１７回ビクトリーカップ」が８日に開幕した。一色凌雅（２７＝愛知）は初日１Ｒ、インからコンマ３４とＳで遅れて３着も、後半１１Ｒは５コースからまくり差して上位進出。２着でゴールした。タッグを組む６２号機は「悪くはないですよ。近況では一番体感がいいです。今節の中では中の上はあるんじゃないですか」と手応えはまずまず。昨年７月の当地ルーキーシリーズでは予選を