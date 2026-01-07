サミーネットワークスは、2026年1月5日(月)より、サミー公式グッズショップの“サミー商店オンライン”にて「スマスロ 北斗の拳 転生の章2」グッズの販売を開始した。■スマスロ 北斗の拳 転生の章2図柄アクリルキーホルダー(赤7、神拳、BAR)「スマスロ 北斗の拳 転生の章2」の図柄アクリルキーホルダーが登場。ダイカット仕様のアクリルキーホルダーとなっている。販売価格：各1,100円(税込)■スマスロ 北斗の拳 転生の章2マ