米週間石油在庫統計（バレル・前週比）0：30 原油-383.2万（4億1906万） ガソリン＋770.2万（2億4204万） 留出油 +559.4万（1億2927万） （クッシング地区） 原油+72.8万（2284万） ＊（）は在庫総量