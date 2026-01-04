巨人からポスティングシステムを利用し、ブルージェイズと４年総額６０００万ドル（約９４億円）で合意した岡本和真内野手（２９）が６日（日本時間７日）、カナダ・トロントにある本拠地ロジャーズセンターで入団会見を行い、“岡本節”で強烈な印象を残した。２４〜２５年に巨人野手担当として接してきた宮内孝太記者が、岡本らしさがにじみ出た会見を「見た」。＊＊＊＊岡本の言動やプレーには間違いなく人を引きつ