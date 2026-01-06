プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「ココナッツ風味のタイ風ヌードル」 「モヤシのカレー炒め」 「ココナッツカボチャプリン」 の全3品。 今日はエスニック料理の献立です。主食もデザートもココナッツ風味ですよ。【主食】ココナッツ風味のタイ風ヌードル 自宅でタイ気分。米粉の麺、センレックには濃厚なココナッツミルクベースのスープが良く合います。 ©Eレシピ 調理時間