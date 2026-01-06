横浜Mが、ブラジルの名門クルゼイロから19歳のFWテヴィスを獲得することが7日、決定的となった。複数の関係者によると、既に大筋で合意しており、近日中にも正式契約を結んで発表されるという。スピードが武器のサイドアタッカーで、昨年は同国2部アトレチコ・パラナエンセに期限付き移籍していた。1メートル80の有望株が新たな切り札として期待される。